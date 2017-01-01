В Новокузнецке появился геоглиф из 400 сосен

В Новокузнецке в рамках проекта «400 шагов к юбилею» горожане высадили 400 саженцев сосны.

15 сентября, во Всекузбасский день посадки деревьев, посадить свою сосну и остаться в истории Новокузнецка пришли представители СГК и других предприятий и организаций города, студенты, школьники, ветераны, волонтёры.

По задумке организаторов, на склоне горы в Заводском районе саженцы сосны образовали многометровый зеленый бренд юбилея – «400». Ожидается, что со временем подросшие деревья образуют плотную «хвойную цифру», оценить которую можно будет и с высоты птичьего полёта, и полубастионов Кузнецкой крепости.

"Спасибо, что вы откликнулись и пришли поддержать еще один проект Сибирской генерирующей компании! – поблагодарил горожан директор Межрегиональной теплосетевой компании Антон Баев. – Все вместе мы сделаем наш родной город чище и красивее".

В июле 2018 года Новокузнецк отметит 400-летие. Идея посадки леса из 400 деревьев принадлежит администрации Новокузнецка, воплотить которую удалось благодаря финансовой поддержке СГК и усилиям жителей города, откликнувшимся на призыв организаторов о посадке сосен.