Юбилею города – крышка

В Новокузнецке «Водоканал» начал устанавливать крышки на колодцах с символикой грядущего праздника – Новокузнецк 400.
Разработать дизайн спецлюков помог Владимир Черепанов, креативный директор агентства «Power» и автор бренда «I’m Siberian», сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.
«Эти люки появятся во всех районах города. Уже несколько таких люков установлено в Заводском, Новоильинском и Центральном районах. Сразу обращу внимание, что это не связано с дополнительными финансовыми затратами. Ежегодно мы меняем по городу порядка 400-450 люков. Это выполняется в рамках производственной программы предприятия», - прокомментировал заместитель главного инженера ООО «Водоканал» Роман Кель.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники