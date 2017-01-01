Юбилею города – крышка

«Эти люки появятся во всех районах города. Уже несколько таких люков установлено в Заводском, Новоильинском и Центральном районах. Сразу обращу внимание, что это не связано с дополнительными финансовыми затратами. Ежегодно мы меняем по городу порядка 400-450 люков. Это выполняется в рамках производственной программы предприятия», - прокомментировал заместитель главного инженера ООО «Водоканал» Роман Кель.