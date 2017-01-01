СМИ: Кредиторы ССК передали городские теплосети в аренду частной компании

На собрании кредиторов муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская сбытовая компания" принято судьбоносное решение.
Руководители предприятий, которым должна ССК (общий долг составил 2,7 млрд рублей), утвердили положение о порядке продажи имущества и передали в аренду котельные и тепловые сети Центральной и Западно-Сибирской ТЭЦ и муниципальных котельных.
Сети в контуре Кузнецкой ТЭЦ в аренду на 11 месяцев в августе приняла Сибирская генерирующая компания.
Конкурсный управляющий ССК Дмитрий Шаптала сообщил, что имущество компании оценено более чем в 12 млрд рублей. Что значительно превосходит размер кредиторки.
Сегодня все счета организации заблокированы, на них наложен арест, деятельность компании временно приостановлена. Поэтому у неё пока нет возможности закупить нужные для ремонта материалы, пишет ВашГород.ру.
На собрании кредиторов представитель ООО "А-Энерго Центр" из Кемерова заявил о готовности арендовать на 11 месяцев муниципальные котельные. У компании есть лицензия, сегодна она эксплуатирует энергокомплекс в Мариинске, в том числе котельную спирткомбината и тепловые сети. Но, не исключено, что передача котельных кемеровчанам повлияет на тарифы для новокузнечан.
Обслуживание теплосетей в контурах Центральной и Западно-Сибирской доверили компаниям Владимира Дурманова - ООО "Стройэнергоремонт" и ООО "Экокрон". Силами первой организации он предлагает обслуживать сети контура Центральной ТЭЦ, второй - контура ЗапСибТЭЦ.
Несмотря на устный характер заявлений Дурманова, кредиторы проголосовали "за" по всем пунктам.
По данным журналистов “Кузнецкого рабочего”, КУМИ администрации Новокузнецка проголосовал за передачу и котельных, и теплосетей. Судьба 1100 работников ССК пока не решена: их или переведут на новые предприятия, взявшие на себя обязательства ССК, или сократят.
Напомним, в 2012 году власти с радостью рапортовали, что тепловые сети вновь стали муниципальными. Как заявил тогда директор ССК Виктор Казека, НЭК неверно оформил документы на сети. Пять лет спустя сети вновь отданы частникам...
novokuznetsk.su
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