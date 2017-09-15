РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях‍

Представители РПЦ предложили внести поправки в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях", которые бы не разрешали общественным объединениям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово "православный", передаёт РИА Новости.

Необходимость поправок косвенно связана со скандалом вокруг фильма Алексея Учителя “Матильда”.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" отправила директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма Учителя "Матильда". Любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь" не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

"Сейчас назревает вопрос о праве других, нерелигиозных, организаций включать в свои наименования сведения о вероисповедании. У нас есть целый блок организаций — некоммерческих, коммерческих, — которые включают в свои наименования слово "православный", показывают свое особое отношение к Православной церкви", — цитирует РИА Новости главу юридической службы Московской патриархии игумению Ксению.

По ее словам, указанные организации осуществляют свою деятельность, зачастую представляя ее "как такую деятельность, которая осуществляется по благословению церковных иерархов, которая одобряется Церковью, идет под ее эгидой, а на самом деле никакой связи с Церковью у этих организаций нет".

"Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию – монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Те организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем", — сказала Чернега.

Она добавила, что это делается "для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

novokuznetsk.su

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