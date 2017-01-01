Воспитанники детского дома «Ровесник» украшают Новокузнецк

Новокузнецкий граффити-художник Иван Таматов накануне провёл первый урок курса для воспитанников детского дома «Ровесник».

По словам Ивана, курс рассчитан на подростков, которым близка культура хип-хопа и граффити.

«Занятия граффити — это отличный способ вовлечь молодёжь в творческий процесс и заинтересовать искусством. Курс поможет ребятам найти для себя способ самовыражения, улучшит психологическое состояние детей, даст почувствовать себя частью одной большой хип-хоп семьи, а возможно поможет даже найти своё призвание во взрослой жизни», — рассказал Иван Таматов.

Дети научатся создавать эскиз на бумаге, делать трафареты, рисовать баллончиком. Узнают много об истории граффити и хип-хоп культуре, побывают на мастер-классах лучших местных художников.

Первый рисунок ребята сделали накануне.

Акция проходит при поддержке Центра социальных программ РУСАЛа.