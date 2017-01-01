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Новость от 16 Сентября 2017

"Кузбасский пищекомбинат" заплатит 100 тысяч штрафа за нарушения

Арбитражный суд Кемеровской области отказал “Кузбасскому пищекомбинату”, который хотел оспорить решение Роспотребнадзора.

Ведомство оштрафовало пищекомбинат за нарушения в цехе по изготовлению полуфабрикатов: отсутствовали стерилизаторы для обработки, а в производственных помещениях обнаружены дефекты пола, что не соответствует требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции». Сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали “Кузбасский пищекомбинат” на 100 тысяч рублей, но компания не согласилась с этим и решила оспорить решение ведомства в суде.

Арбитражный суд не удовлетворил просьбу компании из Новокузнецка и признал, что штраф в 100 тысяч рублей «является справедливым и соразмерным».

В июле этого года, как сообщает “Российский налоговый портал”, в Кузбассе открыто уголовное дело за неуплату налогов ЗАО «Кузбасский пищекомбинат». По версии следствия, руководство предприятия в течение двух лет уклонялось от уплаты НДС. В итоге пищекомбинат уклонился от уплаты 102 млн руб. налогов.

novokuznetsk.su

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