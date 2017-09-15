Названы регионы с самыми пьющими водителями. Кузбасс среди лидеров

В Генпрокуратуре эксперты составили рейтинг регионов России, где водители любят ездить в состоянии алкогольного опьянения.

В целом по стране за полгода 2017-ого было зарегистрировано 40 тыс. случаев, когда водители повторно садились за руль в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ).

Как уточнил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в 2015 году было около 41 тыс. подобных случаев, в 2016 году уже 85 тыс.

В 2017-ом чаще всего повторно садятся за руль в пьяном виде в Приволжском федеральном округе и Сибири, сообщает Газета.ру.

Среди лидеров Красноярский край (1905 уголовных дела), Башкирия (1874), Пермский край (1422) и Кузбасс (1225).

За руль пьяными реже всего садятся в Еврейской автономной области (31), Ненецком (22) и Чукотском (5) автономных округах.

Ранее мы рассказали о кузбасском депутате, которого несколько раз задерживали за езду в нетрезвом виде.