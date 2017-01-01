Кузбассовец покорил наставников проекта «Голос»

В минувшую пятницу, 15 сентября, в эфире Первого канала прошли очередные слепые прослушивания популярного шоу «Голос». Среди талантливых претендентов был и Давид Тодуа. Он жил в Кемерове и учился в одном из университетов Кузбасса. Наставников проекта певец покорил песней «Who Wants to Live Forever» группы Queen.

Первым кузбассовца поддержал Леонид Агутин. Затем и остальные наставники решили посмотреть на него.

По словам самого Давида, он «безмерно влюблённый в Россию грузин из Москвы».

В начале сентября во второй тур шестого сезона шоу «Голос» также прошёл другой кузбассовец - Александр Огородников.