Кузбассовец покорил наставников проекта «Голос»

В минувшую пятницу, 15 сентября, в эфире Первого канала прошли очередные слепые прослушивания популярного шоу «Голос». Среди талантливых претендентов был и Давид Тодуа. Он жил в Кемерове и учился в одном из университетов Кузбасса. Наставников проекта певец покорил песней «Who Wants to Live Forever» группы Queen.
Первым кузбассовца поддержал Леонид Агутин. Затем и остальные наставники решили посмотреть на него.
По словам самого Давида, он «безмерно влюблённый в Россию грузин из Москвы».
В начале сентября во второй тур шестого сезона шоу «Голос» также прошёл другой кузбассовец - Александр Огородников.
novokuznetsk.su
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