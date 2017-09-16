Михалков назвал виновных в скандале вокруг «Матильды»

По мнению режиссёра Никиты Михалкова, в скандале вокруг фильма «Матильда» виноват Фонд кино. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции кинофестиваля «Евразийский мост».

Режиссёр признался, что сам фильм не видел, но уверен, что вокруг фильма слишком много спекуляций, сообщает РИА Новости.

«Фонд кино выделяя деньги должен понимать, на что он идёт. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино», — сказал Михалков.

Никита Михалков отметил, что прежде чем снимать фильм о человеке, причисленном к лику святых, нужно чётко просчитать все риски.

Уже известно, что в Кузбассе все муниципальные кинотеатры не покажут «Матильду». После многочисленных угроз, от показа фильма Алексея Учителя отказались и киносети «Формула кино» и «Синема парк».

А руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» заявил, что волна массовых эвакуаций по всей стране связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда».