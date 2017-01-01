Кузбассовцы не хотят жить «на лунных ландшафтах»

В минувшую пятницу, 15 сентября, жители Новокузнецкого района организовали очередную экологическую акцию против засилья угольных разрезов.

Жители сёл Апанас, Ананьино и Алексеевка выпустили в карьер мальков японского карпа. Более 70 человек приняли участие в этой акции, сообщает Кузпресс. Многие были с плакатами:

«Мы не хотим жить на лунных ландшафтах!»

Организатор Юрий Бондарь рассказал, что помощь с мальками карпа оказало рыбхозяйство поселка Инской.

Ранее мы рассказали, что выступившим против разреза дачникам разорили огород.