Погода на неделю в Новокузнецке: дожди и заморозки

Тепло в Новокузнецке надолго не задержится. К концу недели синоптики обещают похолодание и дожди.

Сегодня, 18 сентября, малооблачно при +21°С. Ближе к вечеру возможен ливневый дождь с усилением ветра до 13 м/с.

Утром во вторник ожидается туман. Днём пасмурно, вероятность осадков сохранится. Средняя температура составит +17 °С, в ночные часы +11°С.

20 сентября облачно, возможна гроза. Ближе к полудню столбик термометра покажет +12°С. Ближе к вечеру похолодает до +8°С.

В четверг и пятницу ожидается пасмурная погода. Пройдут ливневые дожди, грозы. Днём не выше +12 °С, ночью около +6°С.

Выходные дни будут холодными. Вероятность дождей сохранится. В дневные часы около +7°С, ночью возможны заморозки до -1 °С.