Поклонскую выдвигают в президенты

На предстоящих президентских выборах Монархическая партия поддержит депутата Госдумы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру. Об этом рассказал сам глава партии Антон Баков в минувшую пятницу, передаёт РИА Новости.

Он уточнил, что ещё не разговаривал с ней по этому вопросу, но в ближайшее время намерен связаться с Поклонской.

«Если она будет выдвигаться, то мы готовы её выдвинуть от нашей партии», - заявил Антон Баков, уточнив при этом, что Монархическая партия «очень бы хотела принять участие в президентской кампании».

Ранее в СМИ появилась информация, что главным соперником Путина на президентских выборах станет женщина. Среди претенденток были и председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, и лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец.