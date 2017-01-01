Названы самые востребованные и дорогие вакансии в России

Эксперты HeadHunter и Superjob проанализировали рынок труда и назвали не только самые востребованные профессии, но и самые дорогие вакансии августа.

В России за последний месяц стали более востребованы работники из сферы продаж и банковские специалисты.

Сотрудники без опыта работы и студенты тоже востребованы — эта область по росту числа запросов на третьем месте, сообщает ВашГород.ру.

Особым спросом пользуются работники из строительной сферы, производства, недвижимости, IT-технологий. Традиционно нужны рабочие руки и административный персонал.

Больше всего повезло сотрудникам нефтегазового сектора – у них самые высокие зарплаты, которые достигают 128 тыс. рублей в месяц. «Айтишникам» платят около 75 тыс. рублей.

Совсем не повезло работникам сельского хозяйства. Их доход в месяц составляет 26 тыс. рублей. Зарплата уменьшилась у курьеров, переводчиков, бухгалтеров на первичную документацию и по расчёту заработной платы.

Ранее эксперты выяснили, что россияне готовы работать на износ, ради высокой зарплаты.