Главу кузбасского поселения оштрафовали

Исполняющего обязанности главы Крапивинского городского поселения Сергея Корнева оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение бюджетного порядка (ст.15.15.10 КоАП РФ). Материалы административного дела были рассмотрены в Мировом суде Крапивинского района.

В ходе плановой проверки инспекторы прокуратуры выяснили, что чиновник в октябре 2016 года в результате аукциона заключил контракт в размере 2,6 млн руб. с бизнесменом на выполнение работ по очистке дорог от снега.

Но на момент принятия обязательств по контракту лимит бюджетных обязательств по статье расходов «строительство, модернизация, ремонт и содержание автодорог общего пользования» вообще отсутствовал.

«Размер бюджетных ассигнований по расходам на содержание дорог был установлен позже, чем заключен контракт, и в меньшем размере — 2,2 млн руб.», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

На данный момент Сергей Корнев штраф уже оплатил, передаёт газета Коммерсант.