RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 18 Сентября 2017

Главу кузбасского поселения оштрафовали

Исполняющего обязанности главы Крапивинского городского поселения Сергея Корнева оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение бюджетного порядка (ст.15.15.10 КоАП РФ). Материалы административного дела были рассмотрены в Мировом суде Крапивинского района.

В ходе плановой проверки инспекторы прокуратуры выяснили, что чиновник в октябре 2016 года в результате аукциона заключил контракт в размере 2,6 млн руб. с бизнесменом на выполнение работ по очистке дорог от снега.

Но на момент принятия обязательств по контракту лимит бюджетных обязательств по статье расходов «строительство, модернизация, ремонт и содержание автодорог общего пользования» вообще отсутствовал.

«Размер бюджетных ассигнований по расходам на содержание дорог был установлен позже, чем заключен контракт, и в меньшем размере — 2,2 млн руб.», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

На данный момент Сергей Корнев штраф уже оплатил, передаёт газета Коммерсант.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники


Новости партнёров