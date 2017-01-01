Крупный сотовый оператор объявил о ребрендинге

Российская сотовая компания "Мегафон" меняет свой имидж. За ребрендинг отвечает агентство Interbrand. Согласно новой концепции, фирменные цвета оператора станут более яркими, а также появится новый слоган.

Как рассказал коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон, при рекламировании оператора начнут использовать новый слоган "Начинается с тебя". Кроме этого часть логотипа — три точки - будут продвигать отдельно.

"Разрабатывать новую концепцию начали ещё полгода назад. Отмечу, "МегаФон" останется в рамках существующих рекламных расходов", - рассказал газете Коммерсант Влад Вольфсон.

Он отметил, что процесс будет постепенным – все новые салоны будут открываться с учетом обновленного позиционирования.