Крупный сотовый оператор объявил о ребрендинге

Российская сотовая компания "Мегафон" меняет свой имидж. За ребрендинг отвечает агентство Interbrand. Согласно новой концепции, фирменные цвета оператора станут более яркими, а также появится новый слоган.
Как рассказал коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон, при рекламировании оператора начнут использовать новый слоган "Начинается с тебя". Кроме этого часть логотипа — три точки - будут продвигать отдельно.
"Разрабатывать новую концепцию начали ещё полгода назад. Отмечу, "МегаФон" останется в рамках существующих рекламных расходов", - рассказал газете Коммерсант Влад Вольфсон.
Он отметил, что процесс будет постепенным – все новые салоны будут открываться с учетом обновленного позиционирования.
В 2016 году рекламные расходы "МегаФона" составили 3,7 млрд руб. Цена разработки брендбука может составлять 5–15 млн руб., а общая стоимость инвестиций в ребрендинг может измеряться "сотнями миллионов рублей, до нескольких миллиардов" без учета затрат на рекламу.
Другие операторы "большой четверки" за последние годы уже проводили ребрендинг. Так, в 2005 году прошел ребрендинг "Вымпелкома", который готовили BBDO и Wolff Olins, в 2006 году — МТС, в 2011 году — "Tele2 Россия".
По состоянию на февраль 2017 года бренд МТС считался наиболее дорогостоящим среди российских сотовых операторов. Его стоимость, согласно рейтингу Brand Finance, составляла почти $1,48 млрд (74-е место в рейтинге). Бренд "Билайн" был оценен в $1,26 млрд (82-е место), "МегаФон" — в $1 млрд. По сравнению с оценкой Brand Finance по итогам 2016 года стоимость брендов "большой тройки" сократилась на 12%, 45% и 18% соответственно.
novokuznetsk.su
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