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Новость от 17 Сентября 2017

В Кузбасс вернулось лето

По информации Кемеровского ЦГМС, 18 сентября в регионе установится летняя жара – по югу Кузбасса потеплеет до +24 °С.

При этом пройдут дожди с грозами, поднимется ветер с порывами до 15 м/с. 

К сожалению, тёплая погода в регионе не задержится – уже к среде немного похолодает, а ближе к выходным температура понизится до +7 °С днём, а в ночные часы возможны заморозки до -1°С.

Прогноз погоды на 18 сентября

по Кемеровской области

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

18.09

+7,+12, при прояснениях +2,+7

+14,+19,

по югу +19,+24

Юго-восточный с переходом на юго-западный

4-9, местами порывы 10-15

Переменная облачность, ночью по северу, днем в большинстве районов дождь, местами гроза, ночью и утром по югу местами туман  

 

novokuznetsk.su

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