В Кузбасс вернулось лето

По информации Кемеровского ЦГМС, 18 сентября в регионе установится летняя жара – по югу Кузбасса потеплеет до +24 °С.

При этом пройдут дожди с грозами, поднимется ветер с порывами до 15 м/с.

К сожалению, тёплая погода в регионе не задержится – уже к среде немного похолодает, а ближе к выходным температура понизится до +7 °С днём, а в ночные часы возможны заморозки до -1°С.