В Кузбасс вернулось лето

По информации Кемеровского ЦГМС, 18 сентября в регионе установится летняя жара – по югу Кузбасса потеплеет до +24 °С.
При этом пройдут дожди с грозами, поднимется ветер с порывами до 15 м/с.
К сожалению, тёплая погода в регионе не задержится – уже к среде немного похолодает, а ближе к выходным температура понизится до +7 °С днём, а в ночные часы возможны заморозки до -1°С.
Прогноз погоды на 18 сентября
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по Кемеровской области
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Дата
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Температура воздуха, оС
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Ветер
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Явления погоды
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ночь (мин)
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день (макс)
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направление
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скорость, м/с
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18.09
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+7,+12, при прояснениях +2,+7
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+14,+19,
по югу +19,+24
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Юго-восточный с переходом на юго-западный
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4-9, местами порывы 10-15
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Переменная облачность, ночью по северу, днем в большинстве районов дождь, местами гроза, ночью и утром по югу местами туман
novokuznetsk.su
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