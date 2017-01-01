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Новость от 18 Сентября 2017

Кузнецов рассказал, зачем перекопали центральную улицу Новокузнецка

Жители Центрального района обратились в редакцию SU и пожаловались на перекопанную улицу Кирова.

«Зачем всё перекопали? По улице Кирова теперь вообще передвигаться невозможно! Я сегодня с детской коляской пройти там не смогла. Почему опять все раскопали перед зимой?» - возмущается горожанка Татьяна.

Напомним, глава Новокузнецка ещё 14 сентября в прямом эфире сообщил, что ремонтировать центр города начнут в ближайшие дни.

«Мы получили из Министерства строительства деньги на ремонт дворов. На эти деньги мы запланировали ремонт 72 дворов и двух общественных пространств – это сквер Выпова, мы уже скоро приступим к ремонту. Да, под зиму, ну что поделаешь, раз процедуры конкурса такие долгие. Кроме этого начинаем делать улицу Кирова от магазина «Изумруд» и до администрации города. Там и плитка, и асфальт, и дорога есть, поэтому всё там будем переделывать», -  рассказал Сергей Кузнецов.

Напомним, отремонтировать участок пешеходной дороги между банком и магазином «Изумруд» горожане просили не первый год. Рабочие начали снимать верхний слой ещё 13 сентября.

novokuznetsk.su

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