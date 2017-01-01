"Металлург" впервые победил в ВХЛ в основное время

Накануне "Кузня" принимала в Новокузнецке челябинский "Челмет". Благодаря голу Дюрягина наши хоккеисты вышли вперёд к середине первого периода, а затем довели дело до крупной победы - 5:2, которая стала первой в ВХЛ в основное время для нашей команды.

После трёх туров “Металлург” занимает 15-е место с пятью очками. Уже завтра “Кузня” сыграет на своём льду со “Спутником” из Нижнего Тагила. Уральцы пока замыкают турнирную таблицу.