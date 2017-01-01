Чехарда на Центральной ТЭЦ продолжается

Накануне отопительного сезона на ООО "Центральная ТЭЦ " вновь сменился конкурсный управляющий.
По решению кредиторов им стал Сергей Краснов, говорится на сайте Кемеровского арбитражного суда.
Банкротство Центральной ТЭЦ началось в 2014 году. За три года это уже пятый конкурсный управляющий в организации. Как заявляют местные власти, последние полгода Центральная ТЭЦ исправно платит за газ - долги её не растут.
Напомним, общий долг предприятия превышает 2 млрд рублей.В субботу мы рассказали, что кредиторы ССК передали тепловые сети и муниципальные котельные Новокузнецка в аренду частным компаниям.
novokuznetsk.su
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