Международный день с EF Education First 29 сентября!

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Свердлова 10, МБОУ СОШ № 72

Участники: школьники 7−11 классов, их родители и учителя

Международный день EF приурочен к проведению государственной олимпиады «Учитель школы будущего».

В программу входят:

Уроки-тренинги с носителем языка для школьников на темы:

Ораторское искусство

Успешное ведение презентаций

Секреты написания эссе

Семинары для учителей и родителей на темы:

Task-based learning

Профессии будущего

Зачем дети изучают английский язык

Регистрация по телефону: +79 151 199 818

Компания EF Education First организовывает детские языковые лагеря для школьников из России от 7 до 18 лет уже более 20 лет. А на рынке образовательных услуг находится с 1965 года. Аккредитация зарубежных школ, собственная эффективная методика обучения EF Efektaи профессионализм преподавателей делают пребывание в школах незабываемым и способствуют быстрому прогрессу в изучении иностранного языка.

На выш выбор обучение в США, Канаде, Англии, Ирландии, на Мальте, в Сингапуре или в Мюнхене.

Что родители и школьники могут ожидать от обучения за рубежом?

Международный состав учащихся

Небольшие группы от 15 до 17 лет

Избавление от языкового барьера

Русскоговорящий сопровождающий, находящийся с ребятами в течение всей поездки

Интересная досуговая и экскурсионная программа

Поддержка сотрудников российского офиса 24/7

www.ef.ru/lt