Международный день с EF Education First 29 сентября!

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Свердлова 10, МБОУ СОШ № 72
Участники: школьники 7−11 классов, их родители и учителя
Международный день EF приурочен к проведению государственной олимпиады «Учитель школы будущего».
В программу входят:
Уроки-тренинги с носителем языка для школьников на темы:
Ораторское искусство
Успешное ведение презентаций
Секреты написания эссе
Семинары для учителей и родителей на темы:
Task-based learning
Профессии будущего
Зачем дети изучают английский язык
Регистрация по телефону: +79 151 199 818
Компания EF Education First организовывает детские языковые лагеря для школьников из России от 7 до 18 лет уже более 20 лет. А на рынке образовательных услуг находится с 1965 года. Аккредитация зарубежных школ, собственная эффективная методика обучения EF Efektaи профессионализм преподавателей делают пребывание в школах незабываемым и способствуют быстрому прогрессу в изучении иностранного языка.
На выш выбор обучение в США, Канаде, Англии, Ирландии, на Мальте, в Сингапуре или в Мюнхене.
Что родители и школьники могут ожидать от обучения за рубежом?
Международный состав учащихся
Небольшие группы от 15 до 17 лет
Избавление от языкового барьера
Русскоговорящий сопровождающий, находящийся с ребятами в течение всей поездки
Интересная досуговая и экскурсионная программа
Поддержка сотрудников российского офиса 24/7
На правах рекламы.