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Новость от 18 Сентября 2017

Международный день с EF Education First 29 сентября!

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Свердлова 10, МБОУ СОШ № 72
Участники: школьники 7−11 классов, их родители и учителя

Международный день EF приурочен к проведению государственной олимпиады «Учитель школы будущего».

В программу входят:

Уроки-тренинги с носителем языка для школьников на темы:

  • Ораторское искусство

  • Успешное ведение презентаций

  • Секреты написания эссе

Семинары для учителей и родителей на темы:

  • Task-based learning

  • Профессии будущего

  • Зачем дети изучают английский язык

Регистрация по телефону: +79 151 199 818

Компания EF Education First организовывает детские языковые лагеря для школьников из России от 7 до 18 лет уже более 20 лет. А на рынке образовательных услуг находится с 1965 года. Аккредитация зарубежных школ, собственная эффективная методика обучения EF Efektaи профессионализм преподавателей делают пребывание в школах незабываемым и способствуют быстрому прогрессу в изучении иностранного языка.

На выш выбор обучение в США, Канаде, Англии, Ирландии, на Мальте, в Сингапуре или в Мюнхене.

Что родители и школьники могут ожидать от обучения за рубежом?

  • Международный состав учащихся

  • Небольшие группы от 15 до 17 лет

  • Избавление от языкового барьера

  • Русскоговорящий сопровождающий, находящийся с ребятами в течение всей поездки

  • Интересная досуговая и экскурсионная программа

  • Поддержка сотрудников российского офиса 24/7

www.ef.ru/lt

На правах рекламы.


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