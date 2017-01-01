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Новость от 18 Сентября 2017

Кузбасские синоптики дали предварительный прогноз погоды на октябрь

По словам специалистов Кемеровского Гидрометцентра, октябрь будет теплее нормы. Но дожди с мокрым снегом ожидаются уже во второй пятидневке.

«По предварительным данным, в октябре на территории Кемеровской области ожидается среднемесячная температура +2 °С, +7 °С, что выше нормы на полтора два градуса. В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +6 °С, +11 °С до 0 °С, +5 °С. Днём +20 °С, +25 °С до +6 °С, +11 °С.

В четвертой и пятой пятидневках понижение температуры воздуха ночью до -4 °С, -9 °С, местами -14 °С. Днём до 0 °С, +5 °С. Месячное количество осадков предполагается ниже нормы.  Осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег ожидаются во второй, четвертой и шестой пятидневках месяца», - рассказали SU в Гидрометцентре.

Синоптики напоминают, что точный прогноз погоды возможен на два-три дня, прогноз на месяц со временем может быть значительно скорректирован.

Ранее мы рассказали о погоде в Новокузнецке.

novokuznetsk.su

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