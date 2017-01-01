СМИ: В России подорожает бензин

По информации газеты «Ведомости», в правительстве всерьёз задумались о повышении стоимости акцизов на топливо.

Повышать цены планируется в два этапа - по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля. По информации Минфина и Минэнерго, это спровоцирует рост цен в рознице на 1,5%, или на 60 коп.

Другие источники считают, что есть риски роста цен на бензин до 2,8 руб. за 1 л. до конца этого года.

При этом в 2018 году средняя цена топлива может превысить 40 руб., а это психологическая отметка, отмечают эксперты.

Минтранс планируется выручить 55–60 млрд руб. Дополнительные средства хотят направить на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области и трассы «Таврида» в Крыму.

Напомним, в Новокузнецке последний раз цены на бензин повышали в августе.