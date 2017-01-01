Кто больше остальных зарабатывает в Кузбассе

Эксперты HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Кузбассе. Судя по зарплатам, лучше всего живётся программистам. Их ежемесячный доход превышает 48 тыс. Отметим, ещё выше у этих специалистов зарплаты в Новосибирске и Томске (до 69 тыс. руб.).

В Кузбассе очень хорошо зарабатывают слесари – около 35 тыс. руб. в месяц. Менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры получают больше 31 тыс. руб.

А терапевты и маркетологи – больше 30 тыс. руб. Продавцы и официанты – 22 и 22 тыс. соответственно.

Эксперты обращают внимание, что во многих Сибирских регионах зарплату слесарю предлагают выше, чем бухгалтеру. В Кузбассе ему готовы платить 31тыс., а слесарю 35 тыс. руб.

Кроме этого, во всех регионах заметно снижение вознаграждения бухгалтерам на 1-2 тыс. руб. А у рабочего персонала наблюдается рост на 2-3 тыс. руб.