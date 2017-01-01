Авиакомпании начнут наказывать за нехватку мест в самолётах

Первый зампредседателя Комитета нижней палаты по энергетике Игорь Ананских предложил наказывать авиакомпании, если пассажиру не хватило места в самолёте. Он предлагает компенсировать ему стоимость перелета в десятикратном размере, сообщает regnum.ru.

По словам автора идеи, многие отечественные перевозчики практикуют сверхлимитную продажу билетов, известную как овербукинг.

По статистике, до 10% пассажиров, купивших билеты, по тем или иным причинам не садятся в самолет. Чтобы увеличить прибыль, перевозчики продают дополнительные билеты.

Если все пассажиры готовы лететь, то тем, кому не хватило места, предлагают поменять билет на другой рейс или вернуть деньги. В ряде случаев из-за овербукинга пассажиры опаздывали на важные встречи и транзитные рейсы.

Но многие эксперты не поддержали эту инициативу, заметив, что привлечь авиакомпанию к ответственности в таких случаях невозможно. Запрет на овербукинг не предусмотрен ни в Федеральных авиационных правилах, ни Воздушном кодексе.