ЖКХ Новокузнецка: От массовых льгот – к адресной поддержке

Власти Кузбасса и Новокузнецка открыто озвучили цель отменить КВД и перейти на 100-процентную оплату коммунальных услуг, как того требует закон. Значит, решение вопроса – только вопрос времени. Конкретные сроки такого перехода, и сколько этот процесс займёт времени, пока не называются, но работа в этом направлении уже идёт. Тем более, что о необходимости перехода на адресную поддержку тех, кто действительно в этом нуждается, говорил в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме и Президент РФ Владимир Путин.

Так что же такое КВД (компенсация выпадающих доходов), и почему власти заговорили о ней именно сейчас? Допустим, плата за отопление составляет тысячу рублей. Вы из этой тысячи отдаёте ресурсовикам только 760, остальные 240 рублей за вас доплачивает городской бюджет. Удобно? Удобно. Приятно? Ещё как! Вот только такая социальная мера поддержки ни к чему хорошему не приводит.

Средств из не особо полного городского бюджета на выплату КВД ресурсоснабжающим организациям уходит просто неимоверное количество. На эти деньги (а они исчисляются миллиардами) можно было бы отремонтировать целые районы, построить детские сады, школы, медучреждения. А так как этих сумм в бюджете нет, страдают все: жители без всего вышеперечисленного, ресурсовики – из-за долгов, которые копит город, из-за невозможности вкладывать средства в развитие коммунальной инфраструктуры.

"В 2017 году общий объем бюджетной задолженности перед всеми энергопредприятиями Сибирской генерирующей компании оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Для сравнения: ремонтная программа СГК на 2017 год составляет 3,5 миллиарда рублей", — сказал Александр Лавров, первый замдиректора по экономическому развитию Кузбасского филиала СГК в ходе дискуссионной площадки стратегической сессии «Моногорода: живём по-новому», прошедшей в конце августа.

На этой же площадке Дмитрий Исламов, депутат Госдумы РФ, поддержал идею о постепенной отмене КВД. Даже предложил занести этот тезис в итоговую резолюцию сессии.

Сотрудники СГК обсуждали переход на стопроцентную оплату населением услуги теплопотребления и на недавней встрече с депутатами Новокузнецкого горсовета, которые приехали на один из объектов СГК, чтобы оценить подготовку компании к зиме.

Результаты встречи прокомментировал Сергей Реут, депутат горсовета:

"КВД однозначно нужно отменять, но это нельзя сделать одномоментно. Сейчас ведётся работа по согласованию этого процесса с администрацией Кемеровской области, поскольку, в первую очередь, это социальный вопрос. Мы пообщались на эту тему с руководством Кузбасского филиала СГК, и я вижу, что отмена КВД – это первый шаг к благополучию Новокузнецка в плане теплоснабжения".

У всех на слуху, что СГК в августе взяла в аренду сети МП ССК, находящиеся в контуре Кузнецкой ТЭЦ, и продолжает активно готовить полученные теплотрассы к предстоящей зиме. Депутаты на встрече заговорили о том, что неплохо было бы такой крупной компании взять под крыло и оставшиеся квартальные сети.

Да, если бы такой серьёзный игрок на рынке энергетики занялся всем этим, было бы очень и очень неплохо. В Кемерове, к примеру, СГК обслуживает практически 90% тепловых сетей города, в том числе муниципальные.

Только загвоздка вот в чем: ни один здравомыслящий собственник не будет вкладывать деньги в заранее убыточное предприятие. Пока есть КВД – есть 100-процентный риск, что эти инвестиции не вернутся или будут возвращаться так долго, что потеряют всякий смысл.

"Мы готовы взять в свои руки теплоснабжение Новокузнецка, даже заместить Центральную ТЭЦ и многие другие неэффективные источники теплоснабжения, но без перехода на стопроцентную оплату услуг этого не будет, – прокомментировал Юрий Шейбак, директор Кузбасского филиала СГК. – Потому что, если мы это сделаем без гарантий возврата инвестиций, то только увеличим сумму долгов. В то же время мы понимаем, что нужно обеспечить поддержку для определённых категорий населения, кто действительно нуждается в помощи со стороны государства. Но это уже будет не КВД в чистом виде, а прямая финансовая помощь для малообеспеченных категорий граждан из бюджета. Это совсем другие деньги, ведь сегодня социальной льготой пользуется все население без учета его платежеспособности, количества и размеров жилья. Ситуацию нужно менять. И чем быстрее, тем лучше".

Екатерина Салтыкова.