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ААА

Новость от 18 Сентября 2017

В Кузбассе во всех домах включили отопление

По информации пресс-службы областной администрации, во всех многоквартирных домах Кузбасса включили отопление. Коммунальщики уже отчитались, что тепло дали на неделю раньше запланированного срока.

По словам  замгубернатора Дмитрия Кудряшов, все утечки и другие неисправности должны быть исправлены в кратчайшие сроки.

Между тем, многие жители Новокузнецка продолжают жаловаться на холод в квартирах.

«На Тольятти, 29 до сих пор нет тепла. Батареи на час включили ещё 15 сентября, потом выключили вместе с горячей водой. Воду включили, а батареи до сих пор холодные (18 сентября). Сантехники говорят, что авария и нужно время на её устранение. Благо на улице погода тёплая, а то совсем тяжело было бы», - жалуется горожанка.

Напоминаем, в случае неисправности жильцам нужно звонить в аварийную службу управляющей компании. Если там вопрос не решается оперативно, то нужно позвонить на горячую линию по вопросам теплоснабжения.

  • Центральный район – 32-22-34 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-22-58 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Куйбышевский район – 32-07-31 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-07-34  (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Кузнецкий район – 32-14-13 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 37-14-97 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Заводской район – 32-05-08 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-05-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Новоильинский район – 32-06-26 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-06-53 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
  • Орджоникидзевский район – 32-04-66 - круглосуточно.
  • Комитет ЖКХ – 71-87-96, 71-94-51 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30).

novokuznetsk.su

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