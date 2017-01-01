В Кузбассе во всех домах включили отопление

По информации пресс-службы областной администрации, во всех многоквартирных домах Кузбасса включили отопление. Коммунальщики уже отчитались, что тепло дали на неделю раньше запланированного срока.
По словам замгубернатора Дмитрия Кудряшов, все утечки и другие неисправности должны быть исправлены в кратчайшие сроки.
Между тем, многие жители Новокузнецка продолжают жаловаться на холод в квартирах.
«На Тольятти, 29 до сих пор нет тепла. Батареи на час включили ещё 15 сентября, потом выключили вместе с горячей водой. Воду включили, а батареи до сих пор холодные (18 сентября). Сантехники говорят, что авария и нужно время на её устранение. Благо на улице погода тёплая, а то совсем тяжело было бы», - жалуется горожанка.
Напоминаем, в случае неисправности жильцам нужно звонить в аварийную службу управляющей компании. Если там вопрос не решается оперативно, то нужно позвонить на горячую линию по вопросам теплоснабжения.
- Центральный район – 32-22-34 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-22-58 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Куйбышевский район – 32-07-31 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-07-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Кузнецкий район – 32-14-13 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 37-14-97 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Заводской район – 32-05-08 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-05-34 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Новоильинский район – 32-06-26 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30), 32-06-53 (с 17.30 до 8.30 в выходные и праздничные дни -круглосуточно).
- Орджоникидзевский район – 32-04-66 - круглосуточно.
- Комитет ЖКХ – 71-87-96, 71-94-51 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30).
novokuznetsk.su
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