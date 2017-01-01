В Кузбассе во всех домах включили отопление

По информации пресс-службы областной администрации, во всех многоквартирных домах Кузбасса включили отопление. Коммунальщики уже отчитались, что тепло дали на неделю раньше запланированного срока.

По словам замгубернатора Дмитрия Кудряшов, все утечки и другие неисправности должны быть исправлены в кратчайшие сроки.

Между тем, многие жители Новокузнецка продолжают жаловаться на холод в квартирах.

«На Тольятти, 29 до сих пор нет тепла. Батареи на час включили ещё 15 сентября, потом выключили вместе с горячей водой. Воду включили, а батареи до сих пор холодные (18 сентября). Сантехники говорят, что авария и нужно время на её устранение. Благо на улице погода тёплая, а то совсем тяжело было бы», - жалуется горожанка.

Напоминаем, в случае неисправности жильцам нужно звонить в аварийную службу управляющей компании. Если там вопрос не решается оперативно, то нужно позвонить на горячую линию по вопросам теплоснабжения.