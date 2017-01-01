В России появится соцсеть по поиску бизнес-наставника

По словам председателя организации «Объединение наставников» Николая Калмыкова, уже в октябре заработает сайт, где можно будет найти себе бизнес-наставника.

Сайт разработают как обычную соцсеть, где пользователи смогут связаться с разработчиками стартапов, бизнесменами, представителями госкорпораций и инвесторами.

Любой начинающий предприниматель сможет прислать проект и договориться о личной встрече с нужным человеком. В Росмолодёжи, Министерстве труда и соцразвития уже поддержали эту идею, рассказали RT.

Ранее мы рассказали, что Сбербанк запустил программу для начинающих бизнесменов «Лёгкий старт».