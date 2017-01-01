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Новость от 19 Сентября 2017

В России появится соцсеть по поиску бизнес-наставника

По словам председателя организации «Объединение наставников» Николая Калмыкова, уже в октябре заработает сайт, где можно будет найти себе бизнес-наставника.

Сайт разработают как обычную соцсеть, где пользователи смогут связаться с разработчиками стартапов, бизнесменами, представителями госкорпораций и инвесторами.

Любой начинающий предприниматель сможет прислать проект  и договориться о личной встрече с нужным человеком. В Росмолодёжи, Министерстве труда и соцразвития уже поддержали эту идею, рассказали RT.

Ранее мы рассказали, что Сбербанк запустил программу для начинающих бизнесменов «Лёгкий старт».

novokuznetsk.su

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