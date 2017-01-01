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Новость от 18 Сентября 2017

По всему Кузбассу завоют сирены

Специалисты Агентства по защите населения и территории региона предупреждают, что сегодня, 18 сентября, в Кемеровской области завоют сирены.

Проверять системы  оповещения начнут с 15:00 до 16:10. Кроме этого звук электросирен будет транслироваться по ТВ и радио.

«Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Это лишь плановая проверка», - успокоили в ведомстве.

Напомним, систему  экстренного оповещения ещё на прошлой неделе проверяли в Новокузнецке.

novokuznetsk.su

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