По всему Кузбассу завоют сирены

Специалисты Агентства по защите населения и территории региона предупреждают, что сегодня, 18 сентября, в Кемеровской области завоют сирены.
Проверять системы оповещения начнут с 15:00 до 16:10. Кроме этого звук электросирен будет транслироваться по ТВ и радио.
«Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Это лишь плановая проверка», - успокоили в ведомстве.
Напомним, систему экстренного оповещения ещё на прошлой неделе проверяли в Новокузнецке.
novokuznetsk.su
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