По всему Кузбассу завоют сирены

Специалисты Агентства по защите населения и территории региона предупреждают, что сегодня, 18 сентября, в Кемеровской области завоют сирены.

Проверять системы оповещения начнут с 15:00 до 16:10. Кроме этого звук электросирен будет транслироваться по ТВ и радио.

«Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Это лишь плановая проверка», - успокоили в ведомстве.

Напомним, систему экстренного оповещения ещё на прошлой неделе проверяли в Новокузнецке.