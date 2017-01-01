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Новость от 18 Сентября 2017

В Кузбассе нашли «звёздный» гриб

Жительница Кемерова обнаружила на берегу Томи редкий гриб, который напоминает по своей форме звезду. Геаструм или Земляная звезда чаще всего встречается в средней и южной полосе России, сообщает Вести-Кузбасс.

Его сейчас практически не используют в быту, но раньше этот гриб применяли как кровоостанавливающее и антисептическое средство. А когда он ещё молодой, то съедобен без предварительной варки. Но всё же специалисты призывают не употреблять в пищу незнакомые грибы.

Ранее кузбассовцы нашли редчайший гриб «Мутинус  собачий»

novokuznetsk.su

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