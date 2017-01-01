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Новость от 18 Сентября 2017

Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний

Сбербанк сообщает о запуске «облачного» сервиса «Моя торговля» для небольших компаний, интернет-магазинов, малых производственных предприятий. Сервис позволяет привести их деятельность в соответствие с требованиями нового федерального закона («54-ФЗ»), в том числе и для онлайн-торговли.

Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM. Владелец магазина в любой момент видит остатки товаров по всем торговым точкам и понимает, какие из них необходимо докупить, может удалённо контролировать работу продавцов (открытие/закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе документы). Уже через несколько дней накопившиеся данные помогут оценить эффективность торговли. Мобильные приложения сервиса «Моя торговля» для iOS и Android позволят оставаться на связи со своим бизнесом в любой точке земного шара и в любое время.

«Мы активно развиваем линейку "облачных" небанковских сервисов для клиентов Сбербанка. С их помощью можно существенно облегчить предпринимателю ведение дел в самых разных областях. Сейчас у нас уже 19 подобных предложений — от облачной бухгалтерии до решения по управлению торговлей», — заявил Сергей Паршиков, директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк».

Воспользоваться сервисом «Моя торговля» может любой предприниматель, зарегистрировавшийся на сайте sb-mt.ru. Первые три месяца это абсолютно бесплатно. После регистрации аккаунта потребуется пройти 15-минутное интерактивное обучение. Затем можно приступать к работе: загружать каталог товаров и поставщиков, оформлять продажи. Если у бизнесмена есть интернет-магазин, он может воспользоваться возможностями интеграции с любой популярной CMS, что займёт не более получаса. Сервис интегрирован с другими подобными продуктами Сбербанка: онлайн-кассой «Эвотор» и сервисом «Сайт для бизнеса». Используя их, предприниматель может существенно снизить издержки, вести автоматизированный учёт, анализировать и систематизировать производственные процессы.

Оператором сервиса является разработчик облачных решений для торговли – компания «МойСклад».

Сибирский банк
Пресс-центр

 


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