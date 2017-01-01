Чем опасен насморк — рассказывает врач

Вот и кончилось лето — все детки в детских садах и школах. Можно вздохнуть свободно? Как бы не так! По данным медиков, 85% детсадовцев и школьников как раз и не могут свободно дышать — они заболевают уже в первые три недели нового учебного года.

Родители недоумевают. Как же так? Ребёнок отдыхал на даче-море, кушал овощи-фрукты, купался-загорал — по идее, иммунитет у него должен быть железным. Но как только пошёл в школу или садик — сразу же заложило нос. Кто-то кашляет, кто-то жалуется на головную боль, кто-то вообще не вылезает из простуд. А всё объясняется просто: после каникул в детских коллективах идёт самый активный «обмен» микробами, которые все наши девочки и мальчики «принесли» с собой (вернее — в себе). Плюс идёт перестройка организма с лета на осень. Плюс наш климат — когда утром холодно, а днём тепло, хотя и ветрено, но попробуй надеть на ребёнка куртку! Плюс наша экология. Плюс вообще по всей стране начинается сезон простуд.

При этом большинство родителей скорее отправят своё чадо в школу или отведут в детский сад, чем к врачу. Конечно, разве такой пустяк, как насморк, является уважительной причиной для того, чтобы пропускать занятия, а мамам маленьких деток ещё и больничный брать?

Только вечно заложенный нос «сам не пройдёт». Это крик о помощи, который детский организм посылает взрослым. А начихаете на насморк ребёнка — потом будет по-настоящему мучительно больно. О том, чем опасен «пустячный» ринит и как его вылечить, а как наоборот нельзя лечить — рассказывает врач Аркадий Дубовик.

— Аркадий Сергеевич, что будет, если не лечить насморк?

— К сожалению, любая патология, а насморк к ним тоже относится, может быстро перерасти в осложнения. У маленьких детей это в основном отиты. У более старшей возрастной группы — синуситы, в том числе гаймориты. В организме ребёнка идёт воспалительный процесс и распространяется инфекция, которая в итоге может затронуть суставы, почки, сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что при запущенных ЛОР-заболеваниях, а именно до этого состояния многие родители затягивают «пустячные простуды» своих детей, прежде чем всё-таки пойти к врачу, вирусная инфекция уже переходит в бактериальную. Например, такой «пустячок», как хронический аденоидит приводит к поражению сердца и суставов. Кроме того, все болезни уха-горла-носа бьют по иммунитету ребёнка и даже могут неблагоприятно сказаться на общем развитии детского организма. Да и общее состояние здоровья оставляет желать лучшего. При этом в лечении ЛР-заболеваний у детей для современной медицины нет ничего невозможного. Например, вместо такой «популярной» в прошлом пункции пазухи, с помощью которой в течение многих десятилетий боролись с гайморитом, врачи сегодня используют щадящий метод лечения без прокола.

— Почему дети так часто и так много болеют?

— Действительно, многие дети находятся в группе риска. В медицине часто болеющим считается ребёнок, у которого респираторные явления бывают чаще четырёх раз в год. А это уже серьёзный повод, чтобы без промедления обратиться к врачу. Нравится нам это или нет, но мы живём в городе, который не может похвастаться хорошей экологией и чистой атмосферой, а от этого, прежде всего, страдают наши «природные фильтры» — уши, нос и горло. Да и климат у нас очень коварный — резкие перепады температуры от сильной жары до таких же холодов плюс нередко неприятный пронизывающий ветер. А для того, чтобы «продуло», лучше этого ничего и не придумаешь. Частым простудам способствует малоподвижный образ жизни, который ведёт большинство сегодняшних детей, сразу же после уроков садящихся за домашнее задание, а после — за компьютер. К тому же ни для кого не секрет, что многие продукты, которые любят дети (газировка, чипсы и т. д.), содержат химические красители и консерванты, а они вредно сказываются на здоровье и ослабленном иммунитете. Кроме того, большинство родителей без всякого контроля со стороны врачей, чуть что случилось, пичкают своих детей антибиотиками. Мало того, что это, мягко говоря, небезопасно — организм ребёнка просто перестаёт реагировать на действие таких препаратов, когда они действительно необходимы.

— Но ведь с насморком можно справиться самим — с помощью обыкновенного галазолина?

— Сосудосуживающие капли просто облегчают симптомы ринита — причём не полностью. Тем более они не устраняют причину заболевания, то есть не лечат. Проходит неделя, месяц, два, а насморк никуда не исчезает, хотя мама исправно закапывает нос ребёнку несколько раз в день. Однако сосудосуживающие препараты нельзя использовать больше пяти-семи дней. Дольше — вредно. При длительном применении таких средств нарушается питание слизистой оболочки носа. Она «сжигается», то есть истончается, сосуды становятся хрупкими, так что могут возникать носовые кровотечения. Но сосудосуживающие капли опасны не только для носа — ведь во время их применения рефлекторно сужаются все сосуды в организме. Поэтому при передозировке такие препараты могут вызвать сердцебиение, аритмию, повышение давления, головную боль, расстройства сна, тошноту.

— А с помощью «проверенного» бабушкиного рецепта?

— Что касается средств народной медицины, то вместо пользы они могут принести вред, так как в их состав входят биологически активные ингредиенты. Например, мёд или алоэ может вызвать у ребёнка аллергическую реакцию. Лук вызывает химический ожог слизистой. Соль её сушит. И так далее. Но главное, любое самолечение — по бабушкиным рецептам или из аптеки — не решает проблему. Прежде всего, необходимо определить, какое у ребёнка заболевание. И только после этого его лечить. Ведь ринит риниту рознь. Он может быть острым и хроническим, катаральным, гипертрофическим, атрофическим, нейровегетативным, аллергическим. Причиной заложенности носа может быть, например, сухой жаркий воздух дома, в школе. То есть заболевания, как такового, вообще нет — просто у ребёнка сохнет слизистая носа. Достаточно её увлажнять — и проблемы не будет. Или наоборот — воздух в помещении, где постоянно находится ребёнок, излишне холодный и сырой. Это тоже можно решить. А может быть всё вместе — и ОРЗ, и аллергия, и сухой или сырой воздух. Во всех случаях, разумеется, нужно индивидуальное лечение.

— Из-за чего ещё у ребёнка может закладывать нос?

— Первое место среди детских патологий верхних дыхательных путей занимают аденоиды — это длительно протекающее бактериальное воспаление в носоглотке, вызывающее затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства. Дети, страдающие аденоидами, часто болеют простудными заболеваниями, которые всегда приводят к обострению и увеличению аденоидной ткани. Но даже вне обострения аденоиды являются постоянным хроническим источником инфекции, которая распространяется на пазухи носа, глотку и бронхи, вызывая их аллергизацию и обсеменение патогенной флорой. Понятно, что нельзя затягивать с лечением такого серьёзного заболевания или лечить его самим — по рецептам бабушек и Интернета. Нужно идти к врачу.

— Какими должны быть действия родителей, обнаруживших у своих детей насморк?

— Конечно же, залог успеха любого лечения — это максимально точная и быстрая диагностика, которую сразу после первичного осмотра проходят пациенты медицинского центра «Азбука здоровья». Это специальное эндоскопическое обследование, считающееся лучшим способом диагностирования всех заболеваний «уха-горла-носа», а также целый ряд других обследований. Как только врачи верно устанавливают причину заболевания, они назначают лечение, зависящее от неё напрямую. Правильный диагноз — это всегда правильное лечение. Однако врач должен постоянно наблюдать за ходом такого лечения и выздоровлением пациента. Не просто осмотреть ребёнка — провести контролирующие обследования. Прежде всего, это необходимо, чтобы своевременно внести требуемые коррективы — какой-то препарат назначить, какой-то отменить и т. д. Если ребёнок маленький, то пока он выздоравливает, мама может выписать больничный в «Азбуке здоровья». А когда ребёнок окончательно поправится, врач даст необходимые рекомендации по профилактике рецидивов болезни.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.