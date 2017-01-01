Новокузнечане выступили против жестокого обращения с животными

В эти выходные в Куйбышевском районе Новокузнецка горожане выступили против жестокого обращения с животными.

На площадь возле ДК Дзержинского пришло более 30 человек. Некоторые были со своими питомцами.

Зоозащитники таким образом присоединились к всероссийской акции «Закон нужен сейчас» в поддержку принятия закона «Об ответственном обращении с животными». Новокузнечане вместе с стальными требовали ускорить работу законодателей.

Пикетчики выступили против бесконтрольного разведения животных, против агрессивных безнадзорных стай. И напомнили всем владельцам, что каждый должен нести ответственность за своих животных, сообщает ВашГород.ру.

Ранее мы сообщили, что новокузнечане выступили против крематория для животных в центре города.