Сторонникам Навального в Новокузнецке запретили выходить на пикет

Новокузнецкая администрация отклонила пять заявок от городского штаба Алексея Навального на проведение пикетов и митингов, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Как сообщил руководитель штаба Антон Волошин, власти отказали, ссылаясь на то, что якобы в эти же даты и места подали заявки сторонники Национально-освободительного движения (НОД) и "Справедливой России".

Отмечается, что НОДовцы и эсэры собираются проводить свои мероприятия без остановки 13 часов подряд, начиная с 8:00 до 21:00.

Антон Волошин также уточнил, что сегодня утром сторонники Навального подали ещё пять уведомлений. Ответ от властей ожидают к среде.