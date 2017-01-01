Сторонникам Навального в Новокузнецке запретили выходить на пикет

Новокузнецкая администрация отклонила пять заявок от городского штаба Алексея Навального на проведение пикетов и митингов, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Как сообщил руководитель штаба Антон Волошин, власти отказали, ссылаясь на то, что якобы в эти же даты и места подали заявки сторонники Национально-освободительного движения (НОД) и "Справедливой России".
Отмечается, что НОДовцы и эсэры собираются проводить свои мероприятия без остановки 13 часов подряд, начиная с 8:00 до 21:00.
Антон Волошин также уточнил, что сегодня утром сторонники Навального подали ещё пять уведомлений. Ответ от властей ожидают к среде.
В свою очередь руководитель штаба Навального в Кемерове Ксения Пахомова сообщила агентству, что они не получили ответы от мэрии в установленный законом срок на 102 заявки на проведение общественных мероприятий, которые были поданы ими в начале недели.
"В соответствии с действующим законодательством, наши заявки считаются согласованными, поэтому до 21 сентября мы планируем провести более 70 митингов и пикетов", - сказала К.Пахомова.
Штабы в Кемерове и Новокузнецке были открыты в марте и июне 2017 года соответственно. Кемеровское отделение до августа возглавлял бывший член ЛДПР, действующий адвокат Павел Будников, который покинул пост из-за недовольства волонтёров.
В июле сотрудники полиции провели в кемеровском штабе обыск и изъяли агитационные материалы, которые до сих пор не возвращены. В том же месяце была задержана сотрудница штаба во время несогласованной акции в Кемерово, впоследствии ее отпустили из зала суда.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники