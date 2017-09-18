Опрос: Часть россиян готовится к дефолту

В августе социологи ВЦИОМ провели масштабный соцопрос среди 1,2 тыс. человек, чтобы выяснить отношение россиян к чисткам в банковской сфере. Оказалось, что многие респонденты высоко оценивают вероятность банковского кризиса, а некоторые и вовсе полагают, что он уже наступил.

Эксперты отмечают, что такое настроение возникло на фоне краха банка «Югра», сообщает РБК.

Порядка 44% респондентов допускают возможность возникновения банковского кризиса в России в ближайшие два-три года. Ещё 15% уверены, что кризис в банковском секторе уже идёт и набирает обороты.

Причём 29% считают, что нужно готовиться не только к банковскому кризису и потере вкладов, но и дефолту. Для сравнения, в 2013-ом таковых было больше 50%.

Как считают во ВЦИОМе, результаты опроса показывают, что несмотря на ужесточение политики ЦБ, российские вкладчики меньше боятся потерять свои сбережения.

Напомним, филиал банка «Югры» был и в Новокузнецке. Вклады потребителей на сумму меньше 1,4 млн были застрахованы и многим горожанам удалось сохранить сбережения.