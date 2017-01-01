В Кузбассе ожидаются 20-градусные перепады температур

В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются резкие перепады температур. В дневные часы воздух прогреется до +19 °С, а ночью возможны заморозки до -3 °С.

При этом пройдут дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Поднимется сильный ветер с порывами до 15 м/с.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 19.09 +7,+12, местами +2,+7 +12,+17 Западный 4-9, местами порывы 10-15 Переменная облачность, на большей части территории дожди, по югу местами сильные, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман 20.09 +3,+8 +7,+12 Северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, ночью местами порывы до 14 Ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков 21.09 +2,+7, местами до -3 +14,+19 Юго-западный с переходом на северо-западный 4-9, днем местами порывы до 14 Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди

Ранее кузбасские синоптики дали предварительный прогноз погоды на октябрь.