В Кузбассе ожидаются 20-градусные перепады температур

В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются резкие перепады температур. В дневные часы воздух прогреется до +19 °С, а ночью возможны заморозки до -3 °С.
При этом пройдут дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Поднимется сильный ветер с порывами до 15 м/с.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
19.09
+7,+12,
местами +2,+7
+12,+17
Западный
4-9,
местами порывы 10-15
Переменная облачность, на большей части территории дожди, по югу местами сильные, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман
20.09
+3,+8
+7,+12
Северо-западный с переходом на юго-западный
4-9,
ночью местами порывы до 14
Ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков
21.09
+2,+7,
местами до -3
+14,+19
Юго-западный
с переходом на северо-западный
4-9,
днем местами порывы до 14
Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди
Ранее кузбасские синоптики дали предварительный прогноз погоды на октябрь.
novokuznetsk.su
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