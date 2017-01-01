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Новость от 19 Сентября 2017

В Кузбассе ожидаются 20-градусные перепады температур

В ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются резкие перепады температур. В дневные часы воздух прогреется до +19 °С, а ночью возможны заморозки до -3 °С.

При этом пройдут дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Поднимется сильный ветер с порывами до 15 м/с.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

19.09

+7,+12,

местами +2,+7

+12,+17

Западный

4-9,

местами порывы 10-15

Переменная облачность, на большей части территории дожди, по югу местами сильные, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман

20.09

+3,+8

+7,+12

Северо-западный с переходом на юго-западный

4-9,

ночью местами порывы до 14

Ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков

21.09

+2,+7,

местами до -3

+14,+19

Юго-западный

с переходом на северо-западный

4-9,

днем местами порывы до 14

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди

Ранее кузбасские синоптики дали предварительный прогноз погоды на октябрь.  

novokuznetsk.su

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