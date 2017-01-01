В регионах снизят налог на прибыль для среднего бизнеса

Как рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, разрабатан проект, который позволит региональным властям понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 млн до 500 млн рублей. Об этом он заявил, выступая на форуме "Опоры России", передаёт Интерфакс.
"Мы думаем, что нужно внести поправки и дать возможность субъектам снижать ставки налога на прибыль для предприятий, находящихся в промежутке от 150 млн до 500 млн рублей оборота. Это даст толчок для развития в регионах малого и среднего бизнеса", - отметил министр.
Чиновник уточнил, что новые поправки вступят в силу с 2019 года. При этом он отметил, что для развития бизнеса нужно убирать административные барьеры и упрощать отчётность.
Ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, из них 2% (3% в 2017-2020 годах) зачисляются в федеральный бюджет, 18% (17% в 2017-2020 годах) - в бюджеты регионов. Региональные власти могут понижать ставку для отдельных категории налогоплательщиков не более чем до 13,5% (12,5% в 2017-2020 годах). Так, ставка может быть ниже для резидентов (участников) особых экономических зон и свободных экономических зон, для участников региональных инвестиционных проектов, для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и тд.
novokuznetsk.su
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