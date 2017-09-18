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ААА

Новость от 18 Сентября 2017

Новокузнечане высоко оценили уровень городского здравоохранения

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели масштабный опрос, чтобы выяснить, довольны ли россияне качеством медицинских услуг.

В целом картина получилась позитивная. За год общий уровень удовлетворенности качеством медобслуживания увеличился с 45% до 47 %. Личный уровень удовлетворенности оказался выше - около 65 %, сообщает Российская газета.

Подавляющее число россиян пользуются бесплатными услугами, которые финансируются в рамках системы ОМС - 74 %. При этом эксперты отмечают, что доля платных больниц и поликлиник в стране неуклонно растёт.

Оказалось, что самые высокие оценки качества работы лечебных учреждений поставили жители Грозного, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы, Оренбурга, Новокузнецка и др. В конце этого списка находятся Новосибирск, Астрахань, Севастополь, Волгоград и Махачкала.

Напомним, в апреле этого года в Новокузнецке открылся крупный современный медицинский центр "Гранд Медика". Теперь не только местные жители, но и пациенты с ближайших городов могут получить помощь квалифицированных специалистов, в том числе и по ОМС.

novokuznetsk.su

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