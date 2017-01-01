RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 19 Сентября 2017

Эксперты определили главные правила выбора осенней обуви

Лето закончилось, пора переобуваться в теплые и уютные ботинки! Какую обувь выбрать в осеннее время года? Три основных правила, на которые стоит обратить внимание: обувь должна быть стильной, комфортной, а главное удобной! Что носить этой осенью - расскажет федеральная сеть обувных магазинов «МОНРО»!

В этом сезоне в тренде – широкий каблук, массивная головокружительная платформа, а также модная уже несколько сезонов тракторная подошва и шнуровка. Так же актуальны классические и элегантные модели обуви. Разнообразие ассортимента порадует каждого покупателя!

С 11 сентября в магазинах «МОНРО» новая коллекция обуви осень-зима по 1990 рублей!* В моделях нового сезона сочетается стиль, комфорт и выгодная цена. В акции участвует мужская и женская обувь – каждый покупатель найдет для себя подходящий вариант!

А также с 11 сентября в «МОНРО» действует акция «Третий товар БЕСПЛАТНО!».* Вы сможете купить три товара по цене двух – себе, детям и мужу! Комфортная обувь, сумки, кошельки, палантины и множество других стильных аксессуаров ждут вас в магазинах «МОНРО!

Осень-сезон доджей. Поэтому ещё одно важное правило при выборе осенней обуви – это непромокаемость. Особенно для детей, которые так склонны к простудным заболеваниям. Какую обувь выбрать, если даже натуральная кожа промокает во влажную погоду? Ответ очевиден - резиновые сапоги! Стоит отметить, что резиновые сапоги перестали быть безликими — сегодня они отличаются особой выразительностью и яркостью. В последнее время эта индустрия развивается особенно быстро, каждый сезон предлагая новаторские и трендовые коллекции на самый взыскательный вкус. Резиновые сапоги превратились из маргинального аксессуара для дачи в самостоятельный элемент модного городского гардероба - стильную модель теперь вовсе не зазорно надеть и на вечеринку, и на шоппинг. В магазинах «Монро» большой выбор стильных резиновых сапог для всей семьи. Успейте купить выгодно!

* Сроки проведения акции: с 11 сентября по 30 октября 2017 года. Количество товара ограничено. Подробности на сайте: www.monro.biz.

Справка: сеть обувных магазинов «МОНРО» — это более 250 магазинов в 80 городах России, предлагающих широкий ассортимент обуви, сумок, ремней и других аксессуаров.

Сеть обувных магазинов «МОНРО»:

«ВКонтакте»: vk.com/monroshoes

Instagram: monro_shoes

monropromo.ru

На правах рекламы.


Новости партнёров