Эксперты определили главные правила выбора осенней обуви

Лето закончилось, пора переобуваться в теплые и уютные ботинки! Какую обувь выбрать в осеннее время года? Три основных правила, на которые стоит обратить внимание: обувь должна быть стильной, комфортной, а главное удобной! Что носить этой осенью - расскажет федеральная сеть обувных магазинов «МОНРО»!

В этом сезоне в тренде – широкий каблук, массивная головокружительная платформа, а также модная уже несколько сезонов тракторная подошва и шнуровка. Так же актуальны классические и элегантные модели обуви. Разнообразие ассортимента порадует каждого покупателя!

С 11 сентября в магазинах «МОНРО» новая коллекция обуви осень-зима по 1990 рублей!* В моделях нового сезона сочетается стиль, комфорт и выгодная цена. В акции участвует мужская и женская обувь – каждый покупатель найдет для себя подходящий вариант!

А также с 11 сентября в «МОНРО» действует акция «Третий товар БЕСПЛАТНО!».* Вы сможете купить три товара по цене двух – себе, детям и мужу! Комфортная обувь, сумки, кошельки, палантины и множество других стильных аксессуаров ждут вас в магазинах «МОНРО!

Осень-сезон доджей. Поэтому ещё одно важное правило при выборе осенней обуви – это непромокаемость. Особенно для детей, которые так склонны к простудным заболеваниям. Какую обувь выбрать, если даже натуральная кожа промокает во влажную погоду? Ответ очевиден - резиновые сапоги! Стоит отметить, что резиновые сапоги перестали быть безликими — сегодня они отличаются особой выразительностью и яркостью. В последнее время эта индустрия развивается особенно быстро, каждый сезон предлагая новаторские и трендовые коллекции на самый взыскательный вкус. Резиновые сапоги превратились из маргинального аксессуара для дачи в самостоятельный элемент модного городского гардероба - стильную модель теперь вовсе не зазорно надеть и на вечеринку, и на шоппинг. В магазинах «Монро» большой выбор стильных резиновых сапог для всей семьи. Успейте купить выгодно!

* Сроки проведения акции: с 11 сентября по 30 октября 2017 года. Количество товара ограничено. Подробности на сайте: www.monro.biz.

Справка: сеть обувных магазинов «МОНРО» — это более 250 магазинов в 80 городах России, предлагающих широкий ассортимент обуви, сумок, ремней и других аксессуаров.

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