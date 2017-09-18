Россияне получат второй оплачиваемый отпуск в 2018 году

Специалисты из Минтруда составили проект, в рамках которого россияне смогут отдохнуть в 2018 году 28 дней – это как второй оплачиваемый отпуск.
Этот проект уже одобрила трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Чиновники предлагают перенести 6-7 января, которые выпали на выходные дни, на 9 марта и 2 мая. Также Минтруд хочет перебросить праздничные дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, которые выпали на субботу, на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, передаёт РИА Новости.
Если инициатива Минтруда будет утверждена, то в следующем году россияне смогут отдыхать:
- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
Предлагаемые переносы позволят соблюсти Трудовой кодекс, согласно которому между двумя рабочими неделями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.
Сейчас нерабочими праздничными днями в России считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.
novokuznetsk.su
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