Россияне получат второй оплачиваемый отпуск в 2018 году

Специалисты из Минтруда составили проект, в рамках которого россияне смогут отдохнуть в 2018 году 28 дней – это как второй оплачиваемый отпуск.

Этот проект уже одобрила трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Чиновники предлагают перенести 6-7 января, которые выпали на выходные дни, на 9 марта и 2 мая. Также Минтруд хочет перебросить праздничные дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, которые выпали на субботу, на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, передаёт РИА Новости.