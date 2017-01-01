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Новость от 19 Сентября 2017

Силуанов не поверил, что работать пенсионеров заставляет нужда

Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году. О таком решении Минфина рассказал глава ведомства Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

По мнению Силуанова, это ни сколько не ухудшит положение этой категории граждан, ведь "это их осознанный выбор".

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что работать на пенсии — «это не их выбор, а нужда».

«Попробуйте выжить на 6 200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал он.

Но министр был непреклонен:

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — ответил Силуанов.

novokuznetsk.su

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