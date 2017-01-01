В России хотят сделать вход в заповедники платным

В российском законодательстве слишком много пробелов и бюрократических барьеров, которые тормозят создание новых заповедников, считают эксперты.

По оценке Минприроды, регионы испытывают большие сложности с охраной существующих заповедников и созданием новых. Для примера, в этом году хотели создать 73 заповедника, но открыли только 7.

Чтобы решить назревшую проблему, эксперты предлагают упростить процедуру создания новых парков и разрешить регионам брать плату за посещение некоторых из них, чтобы дать толчок развитию экотуризма, сообщает газета Известия.

Ранее мы рассказали, что Новокузнецк попал в список самых грязных городов России.