Нет повода не обновить… «Обнови обои» — 21 год!

День рождения – хороший день, чтобы вспомнить всё! Особенно для магазинов, где за 21 год обоев купили длиной в пол-экватора. Мы решили поделиться с горожанами самыми частыми вопросами от покупателей, забавными ситуациями в наших магазинах и наблюдениями продавцов-консультантов “Обнови обои”.

Самый частый вопрос, который задают нашим дизайнерам-консультантам в магазинах: “А так, правда, можно?” Например, когда мы предлагаем наклеить обои горизонтально или сочетать несколько видов покрытий в пространстве или оттенок мяты, вместо традиционно-бежевого. Да, мы советуем обои или комбинирование покрытий под конкретную задачу и не всегда те, к которым десятилетиями и поколениями привыкали наши любимые покупатели. Как бы это громко не звучало, мы стараемся приучать покупателей к лучшим примерам, фактурам, самым уютным дизайнам, передовым приемам сочетания обоев.

“А разве цветы можно клеить в кухню?” – сейчас, в настенных покрытиях, как и в моде, дизайнеры увлечены эклектикой, сочетанием смелых приемов, цветов, текстур. Но есть одно условие – вам должно быть комфортно в пространстве. Именно этому принципу комфортности мы стараемся следовать, подбирая обои горожанам, учитывая возраст и характер, увлечения семьи и, конечно, назначение помещения. Если за обоями с цветами будет легко ухаживать на кухне (а современные обои это позволяют), то почему бы и нет?

“А эти обои моются?” Этот вопрос мы слышим почти от каждого третьего покупателя. Да, сейчас технологии производства настенных покрытий таковы, что, например, обои горячего тиснения можно мыть с использованием мыльной пены, а вспененные виниловые обои можно аккуратно протереть влажной губкой. То есть теперешние покрытия, особенно европейских производителей, не выцветающие, устойчивые к истиранию при таком подходе могут прослужить и 5 и 7 и 10 лет.

А у вас есть серые или черно-белые обои? Да, увлечение, монохромной гаммой, которое началось пару лет назад, продолжается. С такими обоями и их сочетаниями в пространстве можно творить настоящие чудеса, с ними проще подобрать аксессуары, расставить акценты. Однако мы стараемся сразу понять – стать обладателями серых или черно-белых сочетаний на стенах – это искреннее желание покупателя или просто следование моде. Если выясняется, что последнее, то, конечно, всегда порекомендуем более подходящие в конкретную комнату решения.

А можно ли подобрать обои к сиреневому/черному/оранжевому потолку? Этот вопрос мы слышим часто. Увлечение таким простым способом решения “потолковой” проблемы, как натяжная технология, в самом разгаре. Однако если вы выбираете экстремальный цвет материала, то оказываетесь в ситуации очень узкого выбора цвета и стиля обоев. Но даже на этот “сложный” случай удачные, идеально подходящие настенные покрытия найдутся. Если есть сомнения, продавцы всегда могут воспользоваться цветовым кругом, чтобы убедиться в правильности выбранных цветовых сочетаний.

А, правда, что клей надо наносить только на стены? Если ваш выбор – обои на флизелиновой основе, то да, клей наносится на стены и только на них. Многие покупатели уже оценили удобство и быстроту работы с подобными обоями, когда не надо засекать время на пропитку клеем полосы, а если не совсем ровно обои “легли” на стену, то это можно легко скорректировать.

Есть ли у вас обои без подгона и с рисунком, недорогие и не полосатые? Такой довольно странный вопрос у наших продавцов вызывает улыбку. Как известно, из трех вещей “красиво, быстро, недорого” одновременно возможны только две. Если вы выбираете легкий путь при наклейке, чтобы не совмещать рисунок и не обрезать лишнее от рулона, то ваш выбор – или рисунок “полоска” или фоновые, однотонные обои. Иногда встречаются настенные покрытия, где сам узор на обоях располагается полосами, но это очень редкие исключения. К тому же, как говорится: “радость от низкой цены проходит гораздо быстрее разочарования от покупки не того товара”.

“А можно наклеить новые обои на старые?” Наклеить, конечно, можно, обычно отвечаем, только результат вам точно не понравится! Чтобы новые, красивые обои радовали вас не один год, стоит все же правильно подготовить стены, очистить от покрытий, выровнять, если необходимо, пройтись пропиткой, чтобы поверхность “не забирала” на себя много клея и… вуаля – ваше идеальное обновление готово!

Дети, приходящие со старшими, выбирать обои – отдельная тема. Из последнего диалога внучки и бабушки около обоев с “дикими” принтами – леопарда, змеи, крокодила:

Давай маме в комнату купим обои “под змею”. Пусть просыпается и боится!

А вообще, какие только обои у нас не спрашивают... Особенно по осени... И обои как дома у Муслима Магомаева, или, вот как недавно, обои цвета шампиньона. Это почище "цвета бедра испуганной нимфы" будет. Но мы на все готовы. Даже на шампиньон. Не то что найти для вас обои цвета свежесрезанного шампиньона, но и цвета этого благородного гриба при разных режимах тепловой обработки. Мы готовы!

Наших продавцов консультантов искренне радуют люди, которые уважают друг друга даже в такой обыденной жизненной ситуации, как выбор обоев. Любовь видно сразу. Такие семьи никуда не торопятся, не нервничают, внимательно прислушиваются друг к другу и готовы уступать. Эти покупатели всегда запоминаются и самоиронией и юмором и вежливостью, таким “обновителям” всегда приятно предложить скидку. Отрадно, что случаются и персональные благодарности нашим консультантам. Покупатели приходят, с гордостью показывают фотографии получившихся интерьеров и искренне говорят “спасибо”. А слова “Как хорошо, что вы есть!” в адрес наших магазинов, дорогого стоят, хочется и работать и обновлять и творить!

Если вы готовы к переменам или только мечтаете об уютном и стильном пространстве дома, в офисе или на даче, загляните в “Обнови обои” чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям:

г. Новокузнецк,

ул. Кирова, 7,

ул. Тольятти, 26,

пр. Курако, 24.

“Обнови обои” – легко, ярко, для жизни!

Подробнее – на сайте: www.obnovi-oboi.ru, В Контакте: https://vk.com/obnovi_oboi, в Instagram: https://www.instagram.com/obnovi_oboi/ в Facebook: https://www.facebook.com/obnovioboi42/