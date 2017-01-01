Россельхознадзор лишат части полномочий

В правительстве думают лишить Россельхознадзор права проводить проверки переработанной пищевой продукции, ведь Роспотребнадзор также выполняет эти функции.

Российские предприниматели уже не первый год жалуются, что устали от двойных проверок. Эксперты отмечают, что сложившая ситуация увеличивает нагрузку на бизнес.

Этот вопрос был поднят на совещании в Минюсте. Предлагается внести соответствующие поправки в нормативные акты Таможенного союза (ТС), в первую очередь, в решение комиссии ТС от июня 2010 года №317.

В ведомстве уточняют, что пока всё на стадии разговоров, сам проект будет детально рассмотрен не раньше 2018 года, сообщает газета Коммерсант.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как чаще всего производители обманывают россиян.