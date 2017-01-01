СМИ: Путин готовит к выборам пакет реформ

К предвыборной кампании президента Владимира Путина готовят пакет реформ, которые касаются сразу нескольких сфер, включая борьбу с коррупцией, образование и здравоохранение. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Реформы в экономическом секторе курирует помощник президента Андрей Белоусов, а свои идеи по этим темам уже представили бывший глава Минфина Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Центр стратегических инициатив» Алексея Кудрина и Верховный суд работают над реформами судебной системы.

Не исключено, что изменения коснутся выборов губернаторов и проведут партийную реформу.

Специалисты не исключают, что в ближайшее время будут демонстративные посадки чиновников, которые ведут роскошный образ жизни и выставляют это напоказ.