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Новость от 19 Сентября 2017

Денег нет: Бюджетное учреждение в Новокузнецке покупает автомобиль бизнес-класса за 1,8 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение «Новокузнецкий автотранспорт медицины» покупает автомобиль «Тойота Камри Престиж» за 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

По условию седан бизнес-класса должен сойти с конвейера не ранее 2017 года.

В документации говорится, что закупка проводится на внебюджетные средства, приносящие доход деятельности предприятия. «Новокузнецкий автотранспорт медицины» в прошлом году перешёл из городского в областное подчинение. Данных за 2016 год в системе «Контур.Фокус» пока нет, в 2015 году предприятие закончило финансовый год с убытком в 8 млн рублей.

Победителя назовут 26 сентября. Срок окончания приёма заявок — 20 сентября.

Оплатить товар «Новокузнецкий автотранспорт медицины» обязуется в течение 30 дней.

В начале сентября Аман Тулеев уволил начальника департамента здравоохранения. Одной из причин была неразбериха в госзакупках.

novokuznetsk.su

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