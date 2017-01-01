Россияне стали охотнее помогать ветеранам и больным

Эксперты в Росмолодёжи заметили положительную тенденцию – в стране на 27% возросло число волонтёров.
Руководитель ведомства Александр Бугаев отметил, что в начале 2016 –ого насчитывалось 4,1 млн добровольцев, а к 2017 –ому почти 5,3 млн человек.
При этом стало больше общественных организаций, которые занимаются координацией деятельности волонтёров.
Теперь почти в каждом российском университете есть волонтёрские центры, а в каждой второй школе работает волонтёрский отряд.
Самыми многочисленными общественными организациями являются «Волонтёры-медики» и «Волонтёры Победы», сообщает RT.
Отметим, в Новокузнецке существует несколько крупных волонтёрских отрядов, которые принимают участие в организации городских мероприятий, а также помогают старикам и детям, участвуя в благотворительных акциях.
novokuznetsk.su
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