Россияне стали охотнее помогать ветеранам и больным

Эксперты в Росмолодёжи заметили положительную тенденцию – в стране на 27% возросло число волонтёров.

Руководитель ведомства Александр Бугаев отметил, что в начале 2016 –ого насчитывалось 4,1 млн добровольцев, а к 2017 –ому почти 5,3 млн человек.

При этом стало больше общественных организаций, которые занимаются координацией деятельности волонтёров.

Теперь почти в каждом российском университете есть волонтёрские центры, а в каждой второй школе работает волонтёрский отряд.

Самыми многочисленными общественными организациями являются «Волонтёры-медики» и «Волонтёры Победы», сообщает RT.

Отметим, в Новокузнецке существует несколько крупных волонтёрских отрядов, которые принимают участие в организации городских мероприятий, а также помогают старикам и детям, участвуя в благотворительных акциях.