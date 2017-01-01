Социальные пенсии вырастут

По словам министра труда и социального развития Максима Топилина, в правительстве решили проиндексировать пенсии с января 2018 года на 3,7%, несмотря на понижение прогноза по инфляции на 2017 год до 3,2%.

Он подчеркнул, что изначально повышать пенсии планировалось в феврале, но после решили перенести дату на месяц раньше.

Индексация различных выплат льготным категориям запланирована с 1 февраля на уровень фактической инфляции. Индексация социальных пенсий будет в апреле на 4,1%, сообщает ВашГород.ру.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в следующем году.