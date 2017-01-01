Good Line представил новые тарифы «701» и «801». ТВ-приставка и роутер в подарок!

Непонятные тарифы с кучей дополнительный условий, звездочками и нечитаемым шрифтом уходят в прошлое. Лидер интернет-рынка Кузбасса, компания «Good Line» запустила линейку прозрачных, понятных тарифов.

«701» и «801» — новые тарифы для тех, кто не ограничивается только выходом в интернет и не хочет платить деньги за оборудование.

В тариф «701» входит интернет на скорости 75 Мбит/сек и «Большое ТВ» вместе с ТВ-приставкой. Ее стоимость 4 500 рублей, но она станет вашей бесплатно. Смотрите ролики на YouTube, кинопремьеры, любимые сериалы и наслаждайтесь телевидением в HD-качестве.

«801» — тариф с интернетом 100 Мбит/сек, «Большим ТВ», роутером и ТВ-приставкой в подарок. Комплексное предложение позволит смотреть цифровое телевидение и пользоваться быстрым интернетом через фирменный роутер Good Line. Экономия 6 300 рублей!

— Пользователи устали от акций, за которыми может скрываться что угодно. Поэтому мы создали новые тарифы, — прокомментировал Роман Жаворонков, генеральный директор Good Line . — Вы платите абонентскую плату, пользуетесь интернетом, телевидением и получаете оборудование бесплатно, а через год оно становится вашим.

Вода, еда, Good Line — все, что нужно для жизни. Лидер интернет-рынка Кузбасса создал тарифы для новых абонентов, которые избавят от головной боли и необходимости разбираться в цифрах и условиях.

Подробная информация о тарифах на сайте goodline.info. Там же оставляйте заявку на подключение.