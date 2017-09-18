Жилье в России стало максимально доступным

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, в России недвижимость стала наиболее доступной за всю историю соотношения стоимости ипотеки и средних зарплат россиян, сообщает РИА Новости.

Такая благоприятная ситуация сложилась благодаря нескольким факторам – средние зарплаты выросли, а стоимость недвижимости либо снизилась, либо осталась на прежнем уровне, к тому же процентные ставки по ипотеке пошли вниз.

«Ипотечные ставки упали на 10% и сейчас достигают 9%. Благодаря этому министерство ожидает увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов, что оживит строительную сферу», - отметил Максим Орешкин.

Ранее мы сообщили, что Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» до 9,5-10%.