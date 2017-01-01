В Новокузнецке инспекторы ГИБДД устроят рейд

Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Дорога без опасности» будут усилено патрулировать городские дороги до 22 сентября.

Кроме этого инспекторы проведут специализированные рейды, в ходе которых особое внимание уделят водителям-нарушителям и пешеходам, перебегающим дорогу в неположенном месте.

Все мероприятия направлены на стабилизацию обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом.

Для справки, в Новокузнецке за 2017 год произошло 56 ДТП, в которых пострадали 59 детей до 16 лет, двое - погибли.